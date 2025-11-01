الرياض - كتبت رنا صلاح - أُعلِن اليوم عن تحول تاريخي في المشهد الثقافي والسياحي المصري، حيث باتت منطقة الأهرامات في دائرة الضوء العالمية والإقليمية، يأتي هذا الاهتمام المتزايد مع قرب التدشين الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يُنظر إليه على أنه مشروع قومي يجسّد عظمة الحضارة المصرية القديمة ويُضيف قيمة معمارية وحضارية غير مسبوقة للجمهورية، تتجه الأنظار الآن نحو الموعد الدقيق لانطلاق مراسم الاحتفال، وسط ترقب واسع النطاق من ملايين المصريين والعرب، بالتوازي مع هذا الترقب، يتصاعد البحث عن المعلومات الخاصة بأسعار التذاكر ورسوم الدخول لهذا الصرح الأثري الجديد الذي من المقرر أن يفتح أبوابه للجمهور قريبًا.

ما هي القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد اليوم Grand Egyptian Museum

موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 2025

تقام فعاليات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي، اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 07.00 مساء بتوقيت القاهرة، ويتم فتح باب الدخول أمام الزوار بشكل رسمي يوم الثلاثاء القادم الموافق 4 نوفمبر 2025، وذلك بعد أنتهاء حفل الافتتاح الرسمي والفعاليات والعروض الدولية المصاحبة.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

تم الكشف بشكل رسمي عن أسعار دخول المتحف المصري الكبير، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإثارة المصرية، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر تذاكر الدخول المصريون البالغون: 200 جنيه.

سعر تذاكر الدخول المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه.

سعر تذاكر دخول العرب والأجانب البالغون: 1200 جنيه (25 دولار).

سعر تذاكر الدخول العرب والأجانب (طلاب/أطفال): 600 جنيه.

سعر تذاكر الدخول العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 600 جنيه.

سعر تذاكر الدخول العرب والأجانب المقيمون (طلاب/أطفال): 300 جنيه.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الجهة المنظمة لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، عن إهداء ترددات نقل الحدث مجانًا لجميع القنوات المصرية والعربية والأجنبية، ما يتيح بث الحفل على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين في مختلف دول العالم.