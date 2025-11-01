وصول المهندس أحمد عز وزوجته فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - شهد المؤتمر الصحفى الخاص بالرعاية فى فعاليات افتتاح المتحف المصرى الكبير، الظهور الأول لرجل الأعمال أحمد عز، وزوجته.

ويشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح (79) وفدًا رسميًا، بينهم (39) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وذكر المتحدث الرسمي، أن هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة يعكس الاهتمام الدولى برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين كافة شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

رجل الاعمال أحمد عز وزوجته