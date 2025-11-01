عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لاستقبال ضيوف مصر في الاحتفالية التاريخية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال:"من ارض مصر الطيبة .. مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار ، لنشهد سوياً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة ، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، و يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا ، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة ، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب .

وأضاف الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضى والحاضر".