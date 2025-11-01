كل ما تريد معرفته عن المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه كأكبر متحف أثري مكرس لحضارة واحدة في العالم، على مساحة تقارب 500 ألف م² قرب أهرامات الجيزة. ويضم المتحف 3 قاعة رئيسية للعرض الدائم، تضم 12 قاعة داخلية، مع مساحات تعليمية ومركز ترميم ومتحف للأطفال، ويَعرض المتحف أكثر من 50 ألف قطعة من روائع الآثار المصرية، بينها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، فيما يتجاوز إجمالي مقتنياته 100 ألف قطعة.

الموقع

على نحو 500 ألف م² على هضبة الجيزة.

أسعار التذاكر:

النوع الأول: التذاكر العادية:‎

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمصريين ‎

- البالغ: سعر التذكرة 200 جنيه

‎- الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه

- الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه ‎

- كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب:

‎- البالغون: سعر التذكرة 1450 جنيها. ‎

- الأطفال: سعر التذكرة 730 جنيهات. ‎

- الطلاب: سعر التذكرة 730 جنيهات.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للعرب والأجانب المقيمين:

‎- البالغون: سعر التذكرة 730 جنيها.

الأطفال: سعر التذكرة 370 جنيها. ‎

الطلاب: سعر التذكرة 370 جنيها.

النوع الثاني وهي "الجولات الإرشادية" وأسعارها:

‎سعر تذكرة الجولات الإرشادية للمصريين:

‎- البالغ: سعر التذكرة 350 جنيها.

‎- الأطفال: سعر التذكرة 175 جنيها.

‎ الطلاب: سعر التذكرة 175 جنيها

‎ كبار السن: سعر التذكرة 175 جنيها. ‎

سعر تذكرة الجولات الإرشادية للعرب والأجانب:

‎ - البالغون: سعر التذكرة 1950 جنيها.

‎ الأطفال: سعر التذكرة 980 جنيها ‎

الطلاب: سعر التذكرة 980 جنيها

‎سعر تذكرة الجولات الإرشادية للعرب والأجانب المقيمين:

‎- البالغون: سعر التذكرة 980 جنيها

‎- الأطفال: سعر التذكرة 500 جنيها.

‎- الطلاب: سعر التذكرة 500 جنيها.

طرق حجز التذاكر في المتحف المصري الكبير

عبر زيارة المتحف أو الموقع الرسمي للتذاكر (visit-gem.com) باختيار التاريخ والفترة الزمنية والفئة.

مواعيد العمل في المتحف المصري الكبير

‎ابتداءً من 4 نوفمبر: يوميًا عدا أيام السبت والأربعاء

مجمع المتحف: 8:30 صباحاً إلى 7 مساءً

⁠قاعات العرض: 9 صباحاً إلى 6 مساءً

⁠آخر موعد لشراء التذاكر: 5 مساءً

‎

ابتداء من 4 نوفمبر: السبت والأربعاء

مجمع المتحف: 8:30 صباحاً إلى 10 مساءً

قاعات العرض: 9 صباحاً إلى 9 مساءً

آخر موعد لشراء التذاكر: 8 مساءً

عدد القاعات في المتحف المصري الكبير

تصل إلى 3 قاعات رئيسية.

تلك القاعات تضم 12 قاعة داخلية.

إلى جانب قاعة الدرج العظيم.

وقاعتين للملك توت عنخ آمون حيث تعرض مقتنيات الملك الذهبى بالكامل

عدد القطع المعروضة في المتحف المصري الكبير

على العرض: أكثر من 50 ألف قطعة (بينها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون).

هناك حوالي 50 ألف قطعة أثرية محفوظة في المخازن المجهزة للدراسة والبحث العلمي.

إجمالي المقتنيات بالمتحف: أكثر من 100 ألف قطعة.

وسائل المواصلات للمتحف المصري الكبير

- من ميدان الجيزة: مترو الخط الثاني إلى محطة الجيزة - ميكروباص إلى ميدان الرماية

- من ميدان عبد المنعم رياض (مترو الخط الثاني إلى جامعة القاهرة

- من مصر الجديدة/هليوبوليس: مترو (تحويل حتى الخط الثاني لمحطة الجيزة/فيصل) ثم سيارة عبر الدائري إلى مخرج المريوطية → ميدان الرماية.

- من الشيخ زايد/6 أكتوبر: سيارة عبر محور 26 يوليو - الدائري- ميدان الرماية (بوابة 2).

- من التجمع/القاهرة الجديدة: عبر الدائري الشرقي → مخرج المريوطية → الرماية باتجاه بوابات المتحف.