غادة والي: مصر تعيد كتابة التاريخ.. وتقول للعالم: السلام يبني الحضارات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أعربت السيدة غادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن سعادتها الغامرة بحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل تجربة إنسانية راقية، تختصر عبقرية المصريين وقدرتهم على تحويل التاريخ إلى طاقة من الأمل والجمال، وأن مصر تعيد كتابة التاريخ وترسل من بين آثارها إلى العالم رسالة خالدة: السلام يبني الحضارات.

وقالت والي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب انتهاء الحفل مساء اليوم السبت- "لم أشعر فقط بفخر المصريين ودفء ترحابهم وسعادتهم، بل شعرت أن الآثار نفسها تتحدث، وأن رسائل أجدادنا ما زالت تنبض بالحياة وهي تتفاعل مع الموسيقى والأضواء ودهشة الحضور، في هذا الحفل شعرت أن مصر لا تستعرض ماضيها فحسب، بل تجدد حوارها مع العالم بلغة الفن والسلام".

وأشارت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية في الافتتاح، يعكس تقدير العالم لمكانة مصر ودورها في تعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدة أن ما شاهدته الليلة ليس فقط احتفاءً بالماضي، بل احتفاء بالحاضر وبقدرة مصر على أن تكون جسرًا للتواصل والتفاهم بين شعوب العالم.

وأكدت أن المتحف المصري الكبير يثبت أن الثقافة ليست رفاهية، بل هي الذاكرة الحية التي تنقل الماضي إلى الحاضر، وتعرف الشعوب بتاريخها وتفاصيل حياة أجدادها؛ لتبني على جذورها مستقبلًا أكثر وعيًا واتصالًا بالإنسانية، فحين يلتقي التراث بالإبداع في مكان واحد، تتجلى أسمى صور السلام، ويولد الإلهام الذي يدفع الأمم إلى البناء وصناعة الحضارة.

واختتمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تصريحها قائلة: "من قلب هذا الحدث الذي يجمع بين الأصالة والإنسانية، بين دفء التسامح ونور السلام، بين الأمل والتعايش، أدعو لشعوب العالم كافة بالسلام والاستقرار، فالإبداع لا يزدهر إلا في بيئة يسودها الأمان، تمامًا كما ازدهرت حضارة أجدادنا التي ما زالت تضيء دروب الإنسانية حتى اليوم".