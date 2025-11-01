محافظ الجيزة: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة من أرض الحضارة إلى العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أن مصر تعيش اليوم لحظة فخر واعتزاز، وهي تقدم للعالم صفحة جديدة من سجل إنجازاتها، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقود الوطن بخطى ثابتة نحو المجد والريادة.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل تجسيدًا حيًا لعظمة المصريين عبر العصور، حيث تتعانق حضارة الماضي مع إنجازات الحاضر في لوحة إنسانية فريدة تُجسد عبقرية الإنسان المصري الذي صنع التاريخ ولا يزال يصنع المستقبل.

وقال محافظ الجيزة إن هذا اليوم سيبقى محفورًا في ذاكرة الوطن والعالم، فهو ليس فقط احتفالًا بافتتاح صرح أثري عالمي، بل هو احتفاء بروح المصري الذي لا يعرف المستحيل، والذي يواصل العطاء والبناء من أجل حاضر يليق بتاريخ بلاده العريق.

وأكد النجار أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر الجديدة للعالم، ورسالة سلام وتقدير لحضارات الإنسانية، ودليل على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالحفاظ على التراث الإنساني، وتوريثه للأجيال القادمة في أبهى صورة تليق بعظمة هذا الوطن.

واختتم محافظ الجيزة تصريحاته مشيدًا بالحفل المبهر الذي شهده افتتاح المتحف والذي عكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم ، ليؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للفن والحضارة والجمال الإنساني عبر العصور.