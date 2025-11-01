كريم عبد العزيز عن مشاركته بحفل الافتتاح : فخور بالمشاركة ولو بصوتي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 10:32 مساءً -

أشاد كريم عبد العزيز بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير وكتب من خلال حسابه على انستجرام فى تعليقه على فيديو من الافتتاح قائلا : مش عارف أشرح إحساسي وفرحتي بالفخر إني شاركت بهذا الحدث العظيم ولو بصوتي مبروك وتحيا مصر ".

يفتتح المتحف المصري الكبير أبوابه كأكبر متحف أثري مكرس لحضارة واحدة في العالم، على مساحة تقارب 470–500 ألف م² قرب أهرامات الجيزة.

ويضم المتحف 3 قاعات رئيسية و12 قاعة داخلية للعرض الدائم، مع مساحات تعليمية ومركز ترميم ومتحف للأطفال، ويَعرض المتحف أكثر من 50 ألف قطعة من روائع الآثار المصرية، بينها المجموعة الكاملة لتوت عنخ آمون، فيما يتجاوز إجمالي مقتنياته 100 ألف قطعة.