الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرض اليوتيوبرز الشهيران حمدي ووفاء لهجوم واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور وفاء دون حجابها في مقطع فيديو جديد، حيث فسر الجمهور هذا التصرف على أنه مناورة تجارية متعمدة لجذب الانتباه وإنعاش نسب المشاهدات المتراجعة.

انتقادات كبيرة بعد خلع وفاء زوجة حمدي الحجاب.. كواليس وأسرار لم تعلن من قبل

بدأت الأزمة بفيديو نشرته وفاء عبر قناتها على “يوتيوب”، ظهرت فيه وهي تركض، مما أدى إلى سقوط حجابها بشكل عابر، هذه اللقطة، على الرغم من قصرها، أشعلت الجدل. وتأكد القرار لاحقاً بظهور وفاء في مقطع آخر وهي تتوجه إلى صالون تجميل للاهتمام بشعرها، في إشارة صريحة لخلع الحجاب بشكل دائم.

تفاصيل الأزمة من السقوط العفوي إلى القرار العلني

اعتبر كثيرون أن هذا التغيير ليس سوى جزء من خطة لـ زيادة الأرباح بأي ثمن، خاصة بعد أن قرر الزوجان مؤخراً تقديم مقاطع حصرية للمشتركين فقط عبر خدمة الاشتراكات المدفوعة.

ردود الفعل اتهام بتخطي المبادئ

تحولت المنصات الرقمية إلى ساحة للرفض، حيث تراوحت تعليقات المتابعين بين التذكير الديني والانتقاد اللاذع لتغيّر المبادئ:

انتقادات لاذعة: عبر متابعون عن صدمتهم، قائلين: “يا خسارة طلع ما عندك مبدأ أصلا”، و”من يوم ما نسيتوا غزة وعملتوا دعاية ماكدونالد، عرفت أنكم بعتوا حالكم بالرخيص.”

الدعوات الدينية: تضمنت التعليقات دعوات بالهداية والتمسك بالقيم، مثل: “لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ثبت علينا وعلى أولادنا العقل والدين واهدها وردها إليك ردا جميلا.”

رد وفاء المستفز: في المقابل، لم تلتزم وفاء الصمت، بل ظهرت في بث مباشر تتفاعل مع الأغاني بابتسامة، وهو ما اعتُبر تحدياً صريحاً للمنتقدين وتأكيداً لعدم اكتراثها بالانتقادات.

سجل الثنائي: من المقالب إلى القضاء

تأتي أزمة الحجاب في سياق تراجع محتوى الثنائي وتحوله نحو الإثارة، حيث بدأت شهرتهما بـ تحديات تناول الطعام والمقالب العائلية، ثم تحول المحتوى لمشاركة تفاصيل الحياة الشخصية الدقيقة مع انخفاض المشاهدات، مما أثار اتهامات بـ تجاوز الخصوصية.

وتتفاقم أزمات الثنائي القانونية أيضاً، حيث كانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت في يوليو 2024 حكماً بتغريمهما مليوناً و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إغلاق قنواتهما على يوتيوب، على خلفية اتهامات بالإتجار في العملات الرقمية وإدارة صفحات إلكترونية دون الترخيص اللازم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما أكد للجمهور التوجه التجاري البحت للثنائي.