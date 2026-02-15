باقة للبالغين.. تردد قناة إكس إل الجديد بخطوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 11:46 صباحاً - شهدت محركات البحث في الفترة الأخيرة اهتمام متزايد من قبل المستخدمين عن القنوات المخصصة للكبار فقط خاصة تلك التي تقدم أفلام أكشن ورعب أجنبية، ومن بين أبرز هذه القنوات تبرز قناة إكس إل التي توفر مجموعة متنوعة من الأفلام التي تتناسب مع فئة المشاهدين البالغين.

تردد قناة إكس إل الجديد

لضمان استقبال القناة بجودة عالية ودون تقطع يمكن ضبط الرسيفر على التردد التالي:

اسم القناة: XXL.

التردد: 12692.

الاستقطاب (Polarity): أفقي (H).

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500.

معدل التصحيح (FEC): ¾.

بعد ضبط هذه الإعدادات ستتمكن من متابعة المحتوى المخصص للكبار بسهولة مع جودة بث مستقرة وألوان واضحة.

مميزات قناة إكس إل

محتوى متنوع: تعرض القناة أفلام متنوعة تناسب المشاهدين البالغين مع تركيز على الجودة والسيناريوهات الحديثة.

تحديث دوري: تقوم إدارة القناة بتحديث قائمة الأفلام بشكل مستمر لتلبية اهتمامات المشاهدين.

جودة عالية: تقدم القناة البث بتقنية عالية لضمان تجربة مشاهدة سلسة دون تقطع.

نصائح لضبط قناة إكس إل