المستشار محمود فوزي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: مبهرًا يليق بحدث تاريخي في بلد عريق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 نوفمبر 2025 11:32 مساءً - أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحفل العالمي المبهر الذي شهده افتتاح المتحف المصري الكبير، يعكس قيمة الحدث، وأهميته، وجاء لائقًا بحدث تاريخي في بلد عريق، تضرب حضارته وثقافته في جذور التاريخ، وتقف شاهدة على ماض يبعث على الفخر وحاضر يستكمله، ومستقبل مشرق.

وأضاف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في بيان صحفي، اليوم السبت، عقب انتهاء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أن مصر شهدت اليوم يومًا من أيامها الكبيرة، التي تكتب في التاريخ بحروف من نور، حيث قدمت للعالم تحفة أثرية وتراثية مبهرة، في حفل مبهر، عكس حضارة مصر وثقافتها، وعناق الأديان بها، المشهد الذي رأيناه في أعين الحضور يمثل انبهارًا وإعجابًا يليق بالحفل الكبير.

وتقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر لكل من ساهم في هذا الحفل الكبير، مشيرًا إلى أن فقرات الحفل جاءت مبهرة، وأفكاره حازت على إعجاب الحضور، لتكتمل الصورة الجميلة في فكرة المتحف المصري الكبير، وجمع الحضارة المصرية كلها في مكان واحد، وتخليد الحضارة المصرية في ذاكرة التاريخ الحديث لكل من لم يكن يعرفها.