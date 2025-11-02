تعرف على قائمة القنوات التي طلبت إشارة بث حفل افتتاح المتحف الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 12:32 صباحاً - تنشر "صوت الأمة" قائمة القنوات الدولية والإقليمية والمحلية التي طلبت بث عرض احتفالية المتحف المصري الكبير التي أقيمت مساء اليوم السبت، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

كما شارك في الحفل وفود اكثر من ٧٩ دولة حول العالم بين رئيس وملك وولي عهد ورئيس حكومة ومسئولين حكوميين ممثلين لبلادهم .

ويعتبر المتحف الكبير اكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة ويضم أكثر من 100 ألف قطعة اثرية ، بالإضافة إلي اكثر من 5000 قطعة اثرية من مجموعة توت عنخ أمون التي تعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشافها.

وإلى قائمة القنوات:

القنوات التلفزيونية الحكومية للدول العربية التى طلبت شارة بث افتتاح المتحف المصري الكبير:

الدول العربية

١- السعودية

٢- الإمارات

٣- تونس

٤- الجزائر

٥- البحرين

٦- سلطنة عمان

٧- الاردن

٨- قطر

٩- العراق

١٠- اليمن

١١- فلسطين

١٢- المغرب

١٣- لبنان

١٤-الكويت

١٥- سوريا

١٦- موريتانيا

١٧- ليبيا

الدول الأوروبية التى طلبت شارة البث الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير:

الدول الاوروبية

١-ألمانيا

٢- إسبانيا

٣- إيطاليا

٤- قبرص

٥- اليونان

٦- المجر

٧- روسيا

٨- تركيا

٩ - بولندا

١٠- فرنسا

١١- الهند

١٢- أرمينيا

١٣- سويسرا

١٤- باكستان

١- اتحاد إذاعات الدول الاوروبية

( تشمل ٥٦ دولة أوروبية )

٢- اتحاد إذاعات الدول العربية

( تشمل ١٦ دولة عربية )

٣- اتحاد إذاعات الدول الإسلامية

( تشمل ٥٧ دوله إسلامية)

٤- اتحاد إذاعات الدول الإفريقية

( تشمل ٥٥ دولة إفريقية)

Reuters

ZDF

RT

ABC

VRT

NHK

NBC

Rai

ORF

BBC

ITV

RTL

France 24

Radio Monte Carlo

قناة الغد