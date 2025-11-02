جهاز تنمية المشروعات: منتجات شباب الحرف التراثية تتألق في "بيت الهدايا" بالمتحف المصري الكبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 نوفمبر 2025 10:32 صباحاً - قدم باسل رحمي ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التهنئة للشعب المصري علي الإنجاز العظيم الذي تحقق اخير بافتتاح المتحف المصري الكبير و اشار الي ان هذا المتحف الفريد في حجمه و كم مقتنياته و تصميمه يعد امتداداً لتاريخ مصر العريق و ريادتها الهندسية و المعمارية و الحضارية و يؤكد علي المبادرات المصرية المستمرة و الإنجاز و التقدم الذي تشهده تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الاصعدة و المجالات .

وصرح رحمي بأنه تزامنا مع فعاليات الاحتفال بالأفتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير قام الجهاز بالتعاون مع بيت الهدايا - المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير .

بعرض مجموعة كبيرة و متميزة من المنتجات التراثية و الفنية الخاصة بالمبدعين و الفنانين من عملاء الجهاز اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و ذلك ضمن فاعليات تنفيذ استراتيجية تطوير الحرف التراثية التي اطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات بهدف تطوير المنتجات التراثية و التسويق لها دوليا من خلال عرضها بالمتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير و العديد من التجمعات السياحية بمختلف محافظات الجمهورية.

و اشار الي شباب جهاز تنمية المشروعات سعداء بمساهمتهم البسيطة في هذا الإنجاز العظيم و ان تكون إبداعاتهم متاحة في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير لمختلف زوراه من بلاد العالم