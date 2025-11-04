نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس غدًا الأربعاء 5 نوفمبر 2025.. ارتفاع في درجات الحرارة وتحذير من الشبورة صباحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الطقس غدًا الأربعاء 5 نوفمبر 2025.. ارتفاع في درجات الحرارة وتحذير من الشبورة صباحًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا الأربعاء 5 نوفمبر 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب الصعيد، ولطيف في ساعات الليل.

وأكدت الأرصاد أن فصل الخريف بطبيعته يشهد تقلبات جوية سريعة وحادة، كونه فصلًا انتقاليًا بين الصيف الحار الرطب والشتاء البارد الممطر، ما يجعل البلاد تتأثر أحيانًا بموجات حارة وأحيانًا أخرى بموجات ممطرة ورعدية.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء اليوم مستقرة وصافية بعد حالة من السحب والأمطار التي شهدتها بعض المناطق خلال اليومين الماضيين، مصحوبة ببرق ورعد على بعض المحافظات الشمالية.

كما نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الخريفية المناسبة وتجنب الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي، مع متابعة النشرات الجوية اليومية لمعرفة أي تغيرات محتملة في الطقس.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مما يستدعي القيادة بحذر لتجنب الحوادث.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة الكبرى نحو 30 درجة مئوية، بينما تقترب من 40 درجة على جنوب الصعيد، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وتشير التوقعات إلى نشاط محدود للرياح على بعض المناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا في المناطق الصحراوية المكشوفة، مما قد يؤثر بشكل مؤقت على مدى الرؤية الأفقية. كما تتوقع الهيئة ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية على أقصى شمال البلاد، دون فرص لسقوط أمطار خلال ساعات النهار.

وفي سياق متصل، أكدت الأرصاد الجوية أن التغيرات الحالية في حالة الطقس تُعد طبيعية خلال هذه الفترة من العام، داعية المواطنين إلى توخي الحذر من تقلبات درجات الحرارة بين الليل والنهار، وعدم الانخداع بساعات الدفء النهارية. كما شددت على أهمية متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطقس.

