الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الموافق 12 ربيع الآخر 1447هـ، الموافق 4 أكتوبر 2025م، حالة من الاضطرابات الجوية الملفتة التي طالت معظم المناطق من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، لتؤكد أن فصل الخريف في السعودية لم يأتِ بهدوء هذا العام، فقد أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تتخللها أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وزخات من البَرَد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المرتفعات الجنوبية الغربية قزعدد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار رعدية وفيضانات مفاجئة تضرب مدن السعودية اليوم .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد ودرجات حرارة صادمة

منذ ساعات الصباح الأولى، بدأت السحب الركامية في التكوّن على الأجزاء الجنوبية الغربية، تحديدًا في جازان وعسير والباحة، حيث رُصدت أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ما أدى إلى جريان بعض الأودية والشعاب في المناطق الجبلية. وقد حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الاقتراب من مجاري السيول، مؤكدّة أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه خلال الساعات القادمة.

في جازان، شهدت القرى الساحلية أمطارًا كثيفة ورياحًا قوية، تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية مؤقتًا، بينما شهدت عسير زخات متقطعة من البَرَد مع انخفاض واضح في درجات الحرارة على المرتفعات. أما الباحة فقد غطّى الضباب الكثيف أجزاءً واسعة منها، مما أدى إلى بطء حركة السير على الطرق الجبلية.

في مكة المكرمة، بدت الأجواء غير مستقرة، حيث تلبدت السماء بالغيوم مع احتمالية تشكّل السيول في بعض الأحياء المنخفضة نتيجة الأمطار المتوسطة المصحوبة بغبار، بينما شهدت مدينة الطائف أمطارًا رعدية متوسطة ورياحًا نشطة زادت من الإحساس ببرودة الطقس نسبيًا.

تباين في درجات الحرارة بين المدن السعودية

تشير بيانات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة اليوم تتباين بشكل واضح بين المدن السعودية، في مشهد يعكس طبيعة المناخ المتحوّل خلال هذه الفترة من العام. ففي حين تشهد المرتفعات الجنوبية الغربية انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة، لا تزال المناطق الساحلية تعاني من درجات مرتفعة نسبيًا ورطوبة عالية.

الرياض: العظمى 36° والصغرى 23°، مع أجواء مغبرة بفعل الرياح السطحية النشطة.

جدة: العظمى 37° والصغرى 27°، وسماء غائمة جزئيًا مع فرص لهطول خفيف في المساء.

مكة المكرمة: العظمى 43° والصغرى 32°، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة.

أبها: العظمى 29° والصغرى 16°، وأمطار غزيرة تغمر المرتفعات.

الدمام: العظمى 37° والصغرى 25°، مع وجود عوالق ترابية تحدّ من مدى الرؤية.

رياح نشطة وغبار يحدّ من الرؤية الأفقية

لم تقتصر التقلبات الجوية على الأمطار فقط، بل امتدت لتشمل نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح السطحية، التي أدت إلى إثارة الغبار والأتربة في عدد من المناطق الداخلية والطرق السريعة. ففي الرياض، تسود رياح نشطة محملة بالأتربة أدت إلى تدني الرؤية في بعض الأحياء، بينما تعاني القصيم من موجات غبارية متفرقة أثّرت على حركة المرور. أما المدينة المنورة، فتشهد رياحًا قوية خاصة على السواحل القريبة من ينبع، حيث تم تسجيل ارتفاع في الموج وتطاير الرمال. وفي حائل، تزايدت سرعة الرياح خلال ساعات الصباح مع نشاط ملحوظ للغبار في الطرق الخارجية. أما نجران، فتغطيها أجواء مغبرة جزئيًا مع غيوم متفرقة توحي بإمكانية هطول أمطار خفيفة في المساء.

هذه الرياح المثيرة للأتربة تؤثر سلبًا على مرضى الربو والحساسية، لذلك شدّد الأطباء والمختصون على ضرورة تجنّب التعرض المباشر للغبار واستخدام الكمامات الطبية عند الخروج.

أحوال البحر الأحمر والخليج العربي

امتدت آثار الحالة الجوية إلى السواحل أيضًا، حيث شهد البحر الأحمر تباينًا في حالته ما بين المناطق الشمالية والجنوبية. الرياح الشمالية الغربية تسود على معظم أجزائه، بسرعة تتراوح بين 15 إلى 35 كم/س، وقد تصل أحيانًا إلى 45 كم/س في الجنوب، مع ارتفاع الموج إلى مترين عند تكوّن السحب الرعدية. في جدة، لوحظ ارتفاع الموج بشكل ملحوظ، مما دعا الجهات المختصة إلى تحذير مرتادي البحر من السباحة أو الإبحار في الأوقات التي تشهد نشاطًا للرياح. وفي ينبع، أبلغت محطات الرصد عن رياح قوية مصحوبة بأتربة مثارة، مما أثر على وضوح الرؤية على الطرق الساحلية.

أما الخليج العربي، فحالته مستقرة نسبيًا، حيث تسود رياح شمالية خفيفة إلى متوسطة السرعة، تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س، ويكون الموج خفيفًا إلى متوسط الارتفاع، خاصة على سواحل الدمام والخبر.

تنبيهات وتحذيرات رسمية من الأرصاد والدفاع المدني

في ضوء هذه التقلبات المناخية، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عاجلة بعدم المجازفة في النزول للأودية أو عبور مجاري السيول أثناء هطول الأمطار. كما دعا السائقين إلى تجنّب القيادة وقت الأمطار الغزيرة والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق المتأثرة بالغبار، مؤكدًا على ضرورة متابعة نشرات الطقس الرسمية أولًا بأول. ونصحت الجهات الصحية باستخدام الكمامات الواقية عند الخروج في الأوقات التي تشتد فيها العواصف الترابية، خصوصًا لمرضى الجهاز التنفسي وكبار السن. كذلك أكدت إدارة الدفاع المدني أهمية الالتزام بتعليمات السلامة العامة وتجنّب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار الكبيرة أثناء العواصف.