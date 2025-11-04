نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي تبحث المسارات الرقمية لتعزيز الاقتصاد التضامني في قمة الدوحة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الحدث الدولي رفيع المستوى بعنوان "المسارات الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، الذي نظمته جامعة الدول العربية ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومثّل الوزارة في الفعالية الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث ألقى كلمة نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وتناول اللقاء دور التحول الرقمي في دمج الفئات الهشة داخل الاقتصاد المنظم، وتعزيز الشمول الاجتماعي وتوفير فرص عمل لائقة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء سياسات مبتكرة تدعم الاقتصاد التضامني الرقمي، وتُسهم في تحقيق اقتصاد أكثر عدالة وشمولًا.

1000611604

1000611603