نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس النواب 2025 اجتماعًا بمقر نقابة الإعلاميين، وذلك تحت إشراف النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وبرئاسة الأستاذ محجوب سعده، السكرتير العام للنقابة، وبحضور أعضاء اللجنة -منهم:

الأستاذة الدكتورة منى الحديدي – عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجـد – عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر (بنين).

الأستاذ الدكتور ممدوح مكاوي – عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف.

السيدة الأستاذة داليا الخطيب – مذيعة براديو 9090.

السيدة الدكتورة هدى عبد الغفار – كبير المحررين بالهيئة الوطنية للإعلام وخبيرة الإعلام الرقمي.

السيدة الأستاذة نادية فتحي حسن محمد النشار – رئيس شبكة الشباب والرياضة.

الأستاذة الدكتورة أماني الحسيني _ عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

الأستاذ سامح عبد المحسن السيد الشوادي – مخرج بقطاع قنوات النيل المتخصصة.

الأستاذ خالد لطيف – مقدم برامج.

السيدة الأستاذة يُسر فلوكس – مخرجة بالتلفزيون المصري.

الأستاذة الدكتورة راندا رزق – رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة.

الأستاذة الدكتورة إلهام يونس – وكيل المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

الأستاذة الدكتورة نسرين عبدالعزيز – أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، ومدير وحدة التدريب وتطوير المهارات.

الأستاذ علي الكنيسي – معدّ برامج أول بقطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام.

الأستاذة الدكتورة هويدا محمد – أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد، وكيل كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية.

الأستاذة الدكتورة رحاب الداخلي محمد ــ

رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط

والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

الإعلامي طاهر أبو زيد ــ مذيع راديو مصر وقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.

الإعلامي محمد علوي — مقدم برامج بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بالهيئة العربية للتصنيع.

الإعلامية سارة نجيب رمزي — كبير مذيعي التلفزيون المصري، بالهيئة الوطنية للإعلام.

الأستاذة الدكتورة إيمان مشرفة--قائم بأعمال وكيلة كلية الإعلام لخدمة المجتمع وشؤون البيئة، جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

الأستاذ محمد سيد عفيفي – رئيس قناة النيل للرياضة بالهيئة الوطنية للإعلام.

الإعلامية مدى سعيد ـ مذيعة أخبار

شهد الاجتماع مناقشات موسَّعة حول أساليب التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 من قِبَل وسائل الإعلام، وأبرز المميزات والملاحظات على أداء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، وكذلك الإعلام الأجنبي المهتم بتغطية الشأن المصري، حيث تناولت اللجنة بالبحث والتحليل أبرز الملاحظات المهنية التي وردت في التقارير الرصدية خلال الأيام الماضية.

وأكد النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، خلال الاجتماع، أن الهدف من هذه اللقاءات النقاشية هو تعزيز الأداء المهني، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن تقديم تغطية متوازنة وموضوعية تواكب أهمية هذا الاستحقاق الدستوري، وقيام الإعلاميين بدورهم الوطني.

وأشار إلى أن النقابة تتابع باهتمام ما يُقدَّم من محتوى إعلامي، وتحرص على استمرار التواصل مع المؤسسات الإعلامية لتصحيح أي ملاحظات مهنية، في إطار من التعاون المشترك.

كما أوضح الأستاذ محجوب سعده أن اللجنة العليا للرصد تسعى من خلال اجتماعاتها الدورية إلى تطوير أدوات الرصد والتحليل الإعلامي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني للإعلاميين خلال تغطية الانتخابات، مؤكدًا أن النقابة تعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الإعلامية، والالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة أداء الإعلاميين في التغطية الإعلامية للاستحقاق الدستوري انتخابات مجلس النواب 2025، واستكمال دورها المهني والوطني تجاه الوطن، تأكيدًا على دور نقابة الإعلاميين كمرجعية مهنية تدعم إعلامًا وطنيًا واعيًا ومسؤولًا، وتقدم حملات توعوية للإعلاميين والجمهور لبناء رأي عام صادق، والمساهمة بصورة فاعلة في معركة الوعي.