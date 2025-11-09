مشروب طبيعي للتخلص من الانتفاخ وغازات البطن.. حل سحري لعلاج مشاكل القولون

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الحلويات الغنية بالسكر والدهون والسعرات الحرارية من العناصر الأساسية على المائدة المصرية والعربية، خصوصًا خلال الاحتفالات والمناسبات. ورغم مذاقها اللذيذ، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب مشكلات هضمية شائعة، أبرزها الانتفاخ، عسر الهضم، والشعور بالامتلاء.

يقدم خبراء التغذية مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم بعد الوجبات الثقيلة، شرط تناولها باعتدال، ومن أبرزها:

مشروبات طبيعية تساعد على الهضم

الزبادي واللبن الرائب: غنيان بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقلل من الانتفاخ وتنظم حركة الأمعاء.

غنيان بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقلل من الانتفاخ وتنظم حركة الأمعاء. النعناع: يساعد على تهدئة تقلصات المعدة والتخفيف من الغازات بفضل خصائصه المهدئة.

يساعد على تهدئة تقلصات المعدة والتخفيف من الغازات بفضل خصائصه المهدئة. الزنجبيل: يحفز حركة الجهاز الهضمي ويخفف الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام.

يحفز حركة الجهاز الهضمي ويخفف الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام. اليانسون: استخدم منذ القدم للتقليل من الانتفاخ وتخفيف تقلصات المعدة بفضل تأثيره المهدئ.

عادات صحية تقلل من اضطرابات الهضم

إلى جانب المشروبات الطبيعية، ينصح الخبراء باتباع سلوكيات صحية تدعم عملية الهضم وتقلل من الانزعاج، منها:

تجنب المشروبات الغازية بعد الوجبات، لأنها تزيد الغازات وتعيق عملية الهضم.

المشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة بعد تناول الطعام، حيث تحفز الحركة الخفيفة الجهاز الهضمي.

الإكثار من تناول الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والبرتقال، لدورها في تنشيط الأمعاء وتحسين عملية الإخراج.

استشارة الطبيب عند تكرار مشاكل الهضم أو استمرارها لفترات طويلة، للتأكد من عدم وجود أسباب صحية أخرى.

باتباع هذه المشروبات الطبيعية والعادات الصحية، يمكن التمتع بالحلويات دون الشعور بالانزعاج أو المشكلات الهضمية، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويجعل تجربة الاحتفال أكثر راحة ومتعة.