انطلاق منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي بحضور رئيس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً - حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، وشاهد فيلماً تسجيليا عن العلاقات المصرية الخليجية.

ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).