الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع السكر في الدم، ويشعر البعض بالانزعاج من استخدام إبرة الأنسولين أو العقاقير الكيميائية، التي يمكن أن تسبب لهم تأثيرات جانبية، وبالتالي فإن العلاج البديل من الطبيعة هو خيار رائع لهم، ومن أبرز هذه العلاجات هي عشبة الجينسنغ التي تعمل على خفض السكر في الدم المرتفع، ويمكن لعشبة “الجينسنغ” المذهلة أن تساهم في خفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها وفقًا لما ذكره موقع “إكسبريس” البريطاني.

أقوى من إبرة الأنسولين.. النبتة الجبارة لخفض السكر التراكمي خلال 30 دقيقة

وأظهرت التقارير تحت عنوان “الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة”، أنه على الرغم من التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، كشفت الدراسات أن هناك أطعمة أخرى لها تأثير معاكس على جلوكوز الدم مما يساعد على خفضه في فترة زمنية قصيرة.

والجدير بالإشارة إلى أن الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى الحلوى والمشروبات الغازية والسكر، تميل إلى رفع مستويات السكر في الدم بشكل حاد، وقد تزيد أيضًا من مستويات الدهون الثلاثية، كما أظهرت الدراسات أن عشبة “الجينسنغ”، وهي نبتة جذرية تعرف بخصائصها المضادة للسكري، قد تساعد على خفض مستويات السكر في الدم خلال نصف ساعة فقط.

كما كشف الباحثون، أن الاستخدام الطبي لمستخلص الجينسنغ قد يعالج ارتفاع ضغط الدم، مما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما إن التركيز العالي للجينسنغ من مضادات الأكسدة يعني أنه قد يكون فعالًا في تعزيز مناعة الجسم، وتساعد هذه الحماية المضادة للأكسدة، على وقف إنتاج الخلايا السرطانية ونموها، إذ أشار الباحثون إلى أن الجينسنغ قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16%.

الجينسنغ الأحمر الكوري

وأظهرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول عدد من الأشخاص المصابين باختلال الجلوكوز الصومي للجينسنغ الأحمر الكوري.

وكشفت أبحاث وتحليل يرتبط بجزيئات الكولسترول داخل الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم، أن هناك تحسنًا في الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ، وهي التأثيرات التي يمكن أن تُعزى بما في ذلك إلى ألياف الجينسنغ القابلة للذوبان، ونصحت الدراسة بأنه ينبغي استخدام هذه العشبة بحذر، إذ قد يؤدي استهلاكها بجرعات عالية على المدى الطويل إلى ظهور أعراض جانبية مثل الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.

استخدام مستخلص الجينسنغ

وذكرت الكثير من الدراسات، أن الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يقللان من نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.