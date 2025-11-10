لجان العامرية بالإسكندرية .. إقبال كثيف من السيدات للمشاركة في العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً - توافد عدد كبير من الناخبيين على لجان محافظة الإسكندرية، وشهدت لجنة مدرسة الحسن بن الهيثم بالعامرية إقبالا كثيفا من السيدات للادلاء بأصواتهم، والتي تُجري من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية داخل اللجان العامة والفرعية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير التسهيلات التي تضمن سهولة الحركة داخل اللجان، مع الحرص على راحة كبار السن وذوي الهمم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

كما أولت المحافظة اهتمامًا خاصًا بالجوانب التنظيمية داخل المقرات الانتخابية، من خلال توفير أماكن للاستراحة وكراسي متحركة، إلى جانب الإشراف على تنظيم الطوابير وتيسير عملية دخول وخروج الناخبين، بما يضمن مشاركة ميسرة وآمنة تعكس روح الانضباط والالتزام خلال سير العملية الانتخابية.