لجان العامرية بالإسكندرية .. إقبال كثيف من السيدات للمشاركة في العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً - توافد عدد كبير من الناخبيين على لجان محافظة الإسكندرية، وشهدت لجنة مدرسة الحسن بن الهيثم بالعامرية إقبالا كثيفا من السيدات للادلاء بأصواتهم، والتي تُجري من خلال 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا لهم حق التصويت.
وتابعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية داخل اللجان العامة والفرعية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير التسهيلات التي تضمن سهولة الحركة داخل اللجان، مع الحرص على راحة كبار السن وذوي الهمم أثناء الإدلاء بأصواتهم.
كما أولت المحافظة اهتمامًا خاصًا بالجوانب التنظيمية داخل المقرات الانتخابية، من خلال توفير أماكن للاستراحة وكراسي متحركة، إلى جانب الإشراف على تنظيم الطوابير وتيسير عملية دخول وخروج الناخبين، بما يضمن مشاركة ميسرة وآمنة تعكس روح الانضباط والالتزام خلال سير العملية الانتخابية.
وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من جانب قوات الشرطة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.