أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر

كشف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأخير عن قدرة الإنتاج المحلي من اللحوم على تلبية 60٪ من احتياجات السوق المصري، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تصريحات رئيس الوزراء

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على دعم المزارعين والقطاع الزراعي والماشية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات اللحوم، مشددًا على أهمية تطوير سلسلة الإنتاج المحلي من المزارع إلى الأسواق بما يضمن الجودة والأسعار المناسبة للمواطنين. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويقلل الضغوط على ميزان المدفوعات نتيجة تقليل الواردات.

أهمية الاكتفاء الذاتي في اللحوم

يُعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي، إذ يساهم في استقرار الأسعار وتوفير اللحوم للمواطنين دون تقلبات كبيرة. كما يشجع على الاستثمار في الثروة الحيوانية والمزارع المحلية، ويخلق فرص عمل ويزيد من الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام.