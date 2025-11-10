محافظ سوهاج: تأمين كامل للجان وتسهيلات لذوي الهمم بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 02:33 مساءً - أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج ، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح المحافظ في تصريحات خاصة لصوت الامة أن العملية الانتخابية انطلقت وسط أجواء يسودها التنظيم والانضباط، مشيرا إلى أن المشاركة الفاعلة من أبناء سوهاج تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية.

وأضاف "سراج" أن محافظة سوهاج تضم 598 مقرًا انتخابيا تشمل 641 لجنة فرعية موزعة على جميع المراكز والمدن والقرى، لاستقبال 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وأشار إلى أنه تم تجهيز جميع المقرات الانتخابية من حيث الإنارة والنظافة وتأمين الدخول والخروج، وتوفير المقاعد والمظلات اللازمة لراحة الناخبين خلال يومي التصويت.

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن وغرفة العمليات المركزية، لتأمين مقار اللجان ومحيطها، وضمان سير العملية الانتخابية فى هدوء وانضباط، وأن هناك تنسيقا كاملا مع مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ.

وأردف "سراج" إلى أنه تم توفير ممرات ممهدة ومقاعد انتظار ومظلات واقية داخل المقار الانتخابية، إلى جانب تخصيص معاونين لمساعدة ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تمكين الجميع من المشاركة بسهولة ويسر.

وأن غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية تعمل على مدار الساعة، متصلة مباشرة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتقديم تقارير دورية عن نسب الإقبال والإجراءات داخل اللجان، وأن الغرفة لم تتلقى أي شكاوى حتى الأن.

أنه يقوم بجولات ميدانية لمتابعة سير العملية بنفسه والتأكد من تيسير الإجراءات داخل اللجان وتوفير المناخ المناسب للناخبين.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدا أن محافظة سوهاج تشهد اليوم ملحمة وطنية تعكس وعي المواطن السوهاجي وحرصه على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم، مشيدًا بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وبالجهود التي تبذلها جميع الجهات لضمان نجاح العملية الانتخابية.