رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتعويض المواطنين وعدم الإضرار بأي طرف في تطوير منطقة "علم الروم"

أحمد جودة - القاهرة - التطوير العمراني وفق معايير العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي الغربي يأتي ضمن خطة الدولة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق التنمية الشاملة وتوفر فرص عمل جديدة. وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المواطنين، مشددًا على أن التطوير سيتم بما يضمن عدم الإضرار بأي مواطن من أهالي المنطقة.

تعويضات عادلة وتوفير بدائل مناسبة

أشار مدبولي إلى أن الدولة بدأت بالفعل في حصر وتقدير التعويضات للمواطنين المتأثرين بالمشروع، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على صرف التعويضات العادلة وفقًا للأسعار السوقية، مع توفير بدائل سكنية وخدمية مناسبة في حال الحاجة إلى إعادة التسكين. وأضاف أن الدولة تضع مصلحة المواطنين على رأس أولوياتها في جميع مشروعات التطوير التي تنفذها في مختلف المحافظات.

مشروع تنموي على مستوى عالمي

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع "علم الروم" يمثل نموذجًا للتنمية العمرانية المتكاملة، حيث يشمل مناطق سكنية وخدمية وسياحية واستثمارية على مستوى عالمي، ويهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية كبرى تجذب رؤوس الأموال وتدعم الاقتصاد الوطني.

تأكيد على التواصل المستمر مع المواطنين

وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع تنفيذ المشروع خطوة بخطوة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحلية، لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير المطلوبة، مع استمرار التواصل مع المواطنين لشرح تفاصيل المشروع وطمأنتهم بأن التطوير لن يتم إلا بمراعاة حقوقهم الكاملة.