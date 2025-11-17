نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين يتقدم ببلاغ عاجل ضد مرشحين ادّعوا لقب "مهندس" في الدعاية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، التصريحات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، مؤكدًا أن ما ورد في بيان الرئيس يعكس إرادة سياسية راسخة لترسيخ مبادئ الشفافية واحترام إرادة الناخبين وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

ورحّب النقيب بدعوة السيد الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، بما يضمن رقابة فعّالة تمنع تجاوز القانون وتكفل تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وفي هذا السياق، كشف المهندس طارق النبراوي عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار النائب العام بتاريخ 8 نوفمبر 2025 ضد عدد من المرشحين لعضوية مجلس النواب، لقيامهم بادعاء حمل لقب "مهندس" دون أن يكونوا حاصلين على الصفة أو الترخيص المهني الذي يجيز لهم استخدام اللقب في الدعاية الانتخابية. وطالب النقيب بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما أوضح أنه سبق وتقدم بشكوى رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضد عدد من المرشحين الذين استخدموا لقب «مهندس» على لافتاتهم الدعائية دون وجه حق، مطالبًا بإلزامهم فورًا بإزالة اللقب من جميع الملصقات ووقف هذا التدليس، ومحاسبتهم قانونيًا، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لمتابعة الأمر وفقًا للقانون.

وأكد نقيب المهندسين أن النقابة تتحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية المهنة وصون مكانتها، مشددًا على أن احترام إرادة الناخب المصري وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية يمثلان أولوية وطنية يجب أن يلتزم بها الجميع.