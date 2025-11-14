الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد الوعي الصحي عالميًا، باتت مسألة تعزيز المناعة بالطرق الطبيعية واحدة من أولويات الكثيرين، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية والفيروسية، ومع هذا الاهتمام المتزايد، أصبح الاعتماد على المشروبات الطبيعية خيارًا أساسيًا لدى من يبحثون عن وسائل بسيطة وآمنة لتحسين الصحة العامة ودعم الجهاز المناعي بشكل مستمر.

يقضي على البرد في ثواني.. مشروب طبيعي موجود في كل بيت حل سحري لنزلات البرد

7 مشروبات درعك الطبيعي في مواجهة نزلات البرد

فيما يلي أبرز المشروبات التي أثبتت الدراسات أنها تسهم بفاعلية في تقوية المناعة وتحسين كفاءة الجسم:

مشروب الليمون بالعسل والماء الدافئ

يصنف هذا المشروب ضمن أشهر الوصفات المنزلية التقليدية لتعزيز المناعة، فالليمون غني بفيتامين C المعروف بدوره الحيوي في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة الميكروبات، أما العسل، فيتميّز بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله شريكًا مثاليًا لهذا المزيج الذي يساعد على تنشيط الجسم وبدء اليوم بطاقة أفضل.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أكثر المشروبات ثراءً بمضادات الأكسدة، وعلى رأسها مادة الكاتيشين التي تلعب دورًا مهمًا في دعم المناعة ومواجهة الفيروسات، كما يساهم في تنقية الجسم من السموم وتحسين الهضم، وهو ما ينعكس مباشرة على صحة الجهاز المناعي ويزيد من قدرته على مقاومة العدوى.

الزنجبيل الطازج

يواصل الزنجبيل تصدر قائمة الأعشاب المفيدة بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات والفيروسات. ويُنصح بتناوله مغليًا مع العسل أو الليمون، خاصة خلال فصل الشتاء، ويساعد الزنجبيل أيضًا على تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال، مما يجعله خيارًا مثاليًا في أوقات البرد.

عصير الجزر والبرتقال

يأتي هذا المزيج ليقدم جرعة كبيرة من الفيتامينات، أبرزها A وC وE، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم المناعة وتحافظ على صحة الجلد والعينين، ويعرف الجزر باحتوائه على البيتا كاروتين، وهو عنصر يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد الأمراض.

عصير الكركديه

لا يقتصر تميّز الكركديه على لونه الأحمر الجذاب فحسب، بل يمتد ليشمل فوائده الصحية الواسعة. فوفقًا لدراسات عدة، يساهم الكركديه في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، وهما عاملان مهمان لضمان مناعة قوية، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التلف الخلوي.

مشروب الكركم بالحليب “الحليب الذهبي”

يعتمد هذا المشروب على قوة الكركمين، المادة الفعالة في الكركم، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات والفيروسات، وعند خلطه بالحليب الدافئ وإضافة رشة من الفلفل الأسود لتحسين امتصاصه، يتحول إلى مشروب مهدئ يساعد في مكافحة أعراض البرد والإنفلونزا.

النعناع والبابونج

يعتبر كل من النعناع والبابونج من المشروبات العشبية المفيدة التي لا تقتصر فوائدها على دعم المناعة فحسب، بل تمتد إلى تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، وهو عنصر جوهري للمحافظة على مناعة قوية، كما يحتوي البابونج على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، تعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.