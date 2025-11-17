نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قُرب المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم المروّع الذي وقع صباح اليوم الاثنين، قُرب المدينة المنورة، وأودى بحياة 40 معتمرًا هنديا.

ويُعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين ارتقوا إلى الله تعالى جرّاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمّدهم جميعًا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.