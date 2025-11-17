نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المحامين تعلن موعد سحب ملفات الترشح لنقابات المرحلة الأولى.. وتكشف المستندات المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نقابة المحامين عن فتح باب سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بالمرحلة الأولى، بدءًا من غدًا الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، من خلال المكاتب المخصّصة بالنادي النهري للمحامين بالمعادي. وتستمر عملية السحب يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، حتى غلق باب الترشح يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، باستثناء يوم الجمعة.

وتشمل نقابات المرحلة الأولى:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

كما أوضحت النقابة أن تقديم ملفات الترشح للمرحلة الأولى سيبدأ يوم السبت 22 نوفمبر 2025 وحتى الأربعاء 26 نوفمبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، على أن يمتد العمل في آخر أيام التقديم حتى الساعة 5 مساءً.

أولًا: المستندات المطلوبة للتقدم بملف الترشح

1. صورة كارنيه النقابة لعام 2025.

2. صورة بطاقة الرقم القومي.

3. شهادة من إدارة التأديب تفيد بوجود أو عدم وجود جزاءات.

4. شهادة سداد رسم القيد لعام 2025.

5. صحيفة حالة جنائية موجّهة للجنة المشرفة على الانتخابات.

6. برنت تأمينات حديث من النقابة العامة.



7. شهادة تحركات من إدارة الجوازات كالتالي:

مرشح النقيب: عن آخر 20 سنة.

مرشح العضوية: عن آخر 7 سنوات.

مرشح مقعد الشباب: عن آخر 5 سنوات.

ثانيًا: إجراءات الكشف الطبي

يتسلّم المرشح خطابًا موجّهًا لمصلحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم بالسيدة زينب، لإجراء الكشف الطبي المقرر، والذي يبدأ اعتبارًا من غدًا، وفقًا للأعداد التي تحددها اللجنة، وذلك من الساعة 1 ظهرًا حتى 5 عصرًا.

ويتم سداد رسوم الكشف إلكترونيًا عبر "الفيزا" داخل مصلحة الطب الشرعي قبل الساعة 3:30 عصرًا وهو موعد غلق الخزينة، مع ضرورة إرفاق إيصال السداد داخل ملف الترشح. وترسل مصلحة الطب الشرعي نتائج الكشوف مباشرة للنقابة العامة.

المستندات المطلوبة عند الكشف الطبي:

أصل وصورة بطاقة الرقم القومي.

أصل وصورة كارنيه النقابة لعام 2025.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

وتؤكد نقابة المحامين أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد بدء سحب ملفات المرحلة الثانية عبر الموقع الرسمي للنقابة العامة.

