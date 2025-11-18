الرياض - كتبت رنا صلاح - جدد البنك المركزي المصري تحذيراته للمواطنين بشأن محاولات الاحتيال المصرفي التي تستهدف الاستيلاء على أموال العملاء، مؤكدًا أن البنوك العاملة داخل مصر لا تطلب نهائيًا أي بيانات شخصية أو مالية عبر المكالمات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

عليكم بهذا الإجراء فورًا.. تحذير رسمي من البنك المركزي لكل عملاء البنوك لهذا السبب

ويأتي هذا التحذير ضمن جهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز الوعي المالي وحماية العملاء من الأساليب الاحتيالية المتطورة التي تتزايد خلال الفترة الأخيرة.

تحذير رسمي من البنك المركزي

وشدد البنك المركزي في بيانه على أن بيانات العملاء المصرفية تعد «خطًا أحمر»، داعيًا الجميع إلى تجاهل أي اتصالات أو رسائل أو صفحات مجهولة تدّعي الانتماء إلى البنوك، وتطلب معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات، أو بيانات البطاقات البنكية، أو الأكواد السرية.

وأوضح أن مثل هذه الطرق تُستخدم من قبل محترفي الاحتيال الإلكتروني لاستغلال ثقة العملاء في المؤسسات المالية، مؤكدًا أن مشاركة أي بيانات خاصة قد تتسبب في الاستيلاء على الحسابات أو سحب الأموال دون علم أصحابها.

كما أكد البنك المركزي أن التواصل الموثوق مع البنوك لا يتم إلا من خلال مراكز خدمة العملاء الرسمية (Call Center) أو عبر المنصات المعتمدة الموجودة على المواقع الإلكترونية الرسمية لكل بنك، محذرًا من التعامل مع أي روابط أو صفحات مجهولة المصدر قد تكون مصممة لسرقة البيانات.

ودعا العملاء إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية قد يتعرضون لها، حتى تتمكن البنوك والجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمواجهة هذه الجرائم.

واختتم «المركزي» بيانه بالتأكيد على أن هذه التحذيرات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الشمول المالي وحماية مدخرات المواطنين، مشيرًا إلى أن الوعي المصرفي أصبح ضرورة أساسية في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني في السوق المصري.