منظمة دولية تشيد بتنظيم الانتخابات وارتفاع مشاركة النساء ودعم ذوي الإعاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - قالت ستافرولا سيوزوبولو، متابعة من منظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة، إن تجربتها في متابعة العملية الانتخابية كانت استثنائية، مشيرة إلى أن الفريق يضم 34 مراقبًا دوليًا من 16 دولة، وقد تلقوا تدريبًا مكثفًا قبل بدء المهمة.

ولفتت خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إلى ملاحظتين بارزتين خلال زيارتها للجان: أولاً، ارتفاع مشاركة النساء في الانتخابات، وهو أمر وصفته بـ "الجيد جدًا" و"الممتاز"، ثانيًا، الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث لاحظت وجود فرق مساعدة ورعاية تمريضية وخدمات مخصصة لهم في العديد من المدارس، ما يعكس اهتمام السلطات بجميع فئات المجتمع.

وأكدت سيوزوبولو أن سير العملية الانتخابية كان منظمًا وسلسًا منذ اليوم الأول، ولم يتم رصد أي مخالفات تستدعي الإشارة إليها، معربة عن امتنانها وتقديرها للجهود المبذولة في تنظيم الانتخابات.