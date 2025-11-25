جدول ترتيب الدورى المصرى عقب انتهاء مباريات الجولة الـ14

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - تصدر فريق سيراميكا جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، عقب ختام مباريات الجولة الـ14 من عمر المسابقة اليوم الثلاثاء الموافق 25 – 12 – 2025 بمواجهة بيراميدز أمام المقاولون العرب.

بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويقفز لوصافة الدورى متفوقا على القطبين

حقق فريق بيراميدز فوزاً مهماً على المقاولون العرب بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وافتتح بلاتى توريه التسجيل للسماوى فى الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف مروان حمدى الثانى فى الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وجاء فريق بيراميدز فى المركز الثانى بترتيب الدورى المصرى دورى نايل برصيد 23 نقطة، ويحل فريق الأهلى فى المركز الثالث بنفس الرصيد مع تفوق الفريق السماوى بفارق الأهداف، وفى المركز الرابع الزمالك برصيد 22 نقطة.

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز

جدول ترتيب الدورى