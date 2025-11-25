ضبط شحنة مخدرات «طن حشيش» فى الرمل بمحافظة الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية من ضبط أكبر كمية مخدرات قبل ترويجها في الأسواق، في عملية أمنية نوعية، نفذتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بدائرة الرمل أول.

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بتوجيهات مدير أمن الإسكندرية، وإشراف مدير مباحث المديرية، بضبط أكبر مخزن بداخله كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

تمكن قسم شرطة أول الرمل من التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم الرمل أول، وضباط القسم، من ضبط مخزن للمخدرات في منطقة الرمل أول، حيث توصلت التحريات إلى تخزين كميات ضخمة من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وكشفت التحريات، قيام سيدة تزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهمة والمخزن محل الواقعة وعقب تنفيذ القرار تم ضبط المتهمة وبتفتيش المخزن تم ضبط كمية 998.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وتم إلقاء القبض عليها والتحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.