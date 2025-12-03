ضبط لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:28 مساءً -

كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تضمن تعدى بعض الأهالى بمحافظة الدقهلية على أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مروحتين من داخل أحد المساجد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 نوفمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس بالدقهلية من (مؤذن المسجد المشار إليه ) بتمكنه بمساعده الأهالى من الإمساك بأحد الأشخاص حال قيامه بسرقة مروحتين من داخل المسجد محل عمله ومحاولته الخروج من الباب الخلفى للمسجد، وقيام الأهالى بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة المجاورة للمسجد والتعدى عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو بذلك.

وتم التحفظ على المسروقات ومرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية " مصاب بكدمات بالوجه" - مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والقائمين بالتعدى عليه.