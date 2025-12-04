تعرف على الفئات المستحقة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:32 صباحاً - يتساءل كثير من المواطنين عن معرفة الفئات المستحقة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، إذ يُعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي.

ويستهدف البرنامج، الذي أطلقته الوزارة ضمن خطة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل:

- ذوي الإعاقة.

- الأطفال (أبناء المطلقات بعد زواج الأم، أبناء السجناء، الأطفال المهجورون أو مجهولو النسب).

- المرأة المعيلة (المطلقة، الأرملة، المهجورة، المنفصلة، زوجة نزيل مراكز الإصلاح)، سواء لديها أبناء أو بدون.

- المسنون ممن تجاوزوا 65 عامًا.

- الأسر المعالة مثل أسر المجندين والأسر الفقيرة.