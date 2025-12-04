إقبال للناخبين في لجنة الشهيد الطيار محمد كامل ببندر ومركز سوهاج بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - شهدت لجنة الشهيد الطيار محمد كامل، ببندر ومركز سوهاج، إقبالًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للتصويت في الدوائر الـ19 الملغاة وجولة الإعادة بدائرة إطسا بالفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، حيث ترصد الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر، وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.