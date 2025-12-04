مصر السلام تواصل متابعة عملية التصويت فى اليوم الثانى بالدوائر الملغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - تواصل مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان أعمال متابعتها لليوم الثاني من عملية التصويت في الدوائر العشرين التي تجرى بها الإعادة أو إعادة الانتخابات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال فرق المتابعة الميدانية المنتشرة في المحافظات السبع، وغرفة العمليات المركزية التي تتابع بصورة مستمرة الملاحظات الواردة من الناخبين والمرشحين.

وتُجرى اليوم عمليات التصويت داخل 1775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات، يتنافس فيها 455 مرشحًا على 43 مقعدًا، وسط اهتمام واسع من المؤسسة برصد انتظام العملية وتقييم سيرها خلال اليوم الثاني.

واشارت المؤسسة إلى أن فرقها تابعت منذ الساعات الأولى انتظام فتح اللجان والالتزام بالإجراءات المنظمة، مع التركيز على الأجواء العامة داخل اللجان، ومستوى الإقبال، ومدى التزام جميع الأطراف بقواعد الصمت الانتخابي، إضافة إلى رصد أي ملاحظات بمحيط مراكز الاقتراع.

ورصدت المؤسسة خلال ساعات الصباح تزايدًا ملحوظًا في إقبال الناخبين داخل عدد من الدوائر، حيث شهدت دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة كثافة تصويتية لافتة، كما سجلت دائرة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة معدلات حضور مرتفعة مقارنة بساعات اليوم الأول.

وفي سياق ضبط المخالفات، تعاملت وزارة الداخلية بسرعة وحزم مع وقائع محدودة خارج بعض اللجان، من بينها ضبط أحد الأشخاص مستقل سيارة ميكروباص أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بمحيط لجنة بدائرة جرجا بسوهاج لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية في دائرة مركز قنا من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات شخصية لمواطنين بغرض التأثير على إرادتهم لصالح اثنين من المرشحين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في جميع الوقائع وإحالتها للنيابة العامة.

وتختتم مؤسسة مصر السلام بيانها بدعوة جميع الناخبين إلى استثمار ما تبقى من ساعات التصويت في التعبير عن إرادتهم الحرة، والتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم. كما تدعو المؤسسة المرشحين وأنصارهم إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، واحترام قواعد الصمت وحقوق الناخبين، بما يضمن سير العملية في أجواء هادئة ومنضبطة.