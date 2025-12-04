«إكسترا نيوز»: تجهيزات لوجستية مكثفة لكبار السن وذوي الهمم لضمان سير العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:36 مساءً -

قال محمد عبدالعزيز، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في محافظة البحيرة، إن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لإعادة الانتخابات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، موضحا أن العملية الانتخابية تُجرى في 3 دوائر هي: الدائرة الأولى مركز ومدينة دمنهور، الدائرة الثالثة مركزي أبوحمص وإدكو، والدائرة الثامنة مركزي إيتاى البارود وشبراخيت، وسط تواجد أمني مكثف وإشراف قضائي.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن محافظة البحيرة ضمن كبرى المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يحق التصويت لأكثر من 1.7 مليون ناخب وناخبة، موزعين على 297 لجنة فرعية داخل 264 مقرًا انتخابيًا، يتنافس فيها 88 مرشحًا على 7 مقاعد فردية، مؤكدا أن لجان المحافظة شهدت توافدًا كبيرًا للناخبين منذ ساعات الصباح الأولى، إذ اصطف المواطنون في طوابير قبل موعد فتح اللجان.

وتابع، أن الناخبين أبدوا رضاهم عن الخدمات اللوجستية المقدمة، إذ تم توفير مظلات لحماية المواطنين من الأمطار، وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، إضافةً إلى مولدات كهربائية لتأمين سير العملية الانتخابية في حال انقطاع التيار موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تجربة تصويت آمنة وميسرة لجميع الناخبين.