الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية تتابع انتخابات النواب لليوم الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 01:33 مساءً -

تواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، برئاسة أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، اليوم، متابعة أعمالها لسير انتخابات مجلس النواب 2025، في اليوم الثاني للمتابعة المكثفة للدوائر الملغاة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، إضافة إلى جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم.

وحرص كلا من النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، والنائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الحزب بالمنيا، على المشاركة الفعلية في متابعة العمل، حيث تتابع الغرفة آخر المستجدات في الوقت الفعلي من خلال قنوات اتصال مفتوحة مع الأمانات الفرعية بالمحافظات، لضمان سير العملية الانتخابية دون أي معوقات أو عراقيل قد تؤثر على التصويت.

الجدير بالذكر، أن الغرفة المركزية شهدت أمس، تفقد السيد القصير، الأمين العام للحزب، لأعمالها على مدار اليوم الأول، بحضور قيادات الحزب، من بينهم المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية، النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وأمين الإعلام، النائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والنائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية.

وخلال المتابعة، اطلعت الغرفة على التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات حول حجم الإقبال أمام اللجان ومدى انتظام العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى، مع عقد اجتماعات عبر تقنية “زووم” للتعرف عن قرب على طبيعة المشهد الانتخابي، وتقييم معدلات المشاركة وتأمين حسن سير العملية الانتخابية.

وأكدت الغرفة المركزية، على أهمية الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، بما يضمن توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجدد حزب الجبهة الوطنية، دعوته لكافة المواطنين للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية، باعتبارها السبيل الأبرز لتجسيد إرادة الشعب، والمساهمة في بناء مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المصريين وحماية مقدرات الوطن، بما يعزز الحياة الديمقراطية ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من جميع فئات المجتمع.