ضبط 3 أشخاص لادعائهم توزيع سلع غذائية كرِشاوى انتخابية بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 01:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص وبحوزته سلع غذائية زاعماً حصول المواطنين عليها كرشاوى انتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص)، وبمواجهتهم أقروا أنهم من أنصار أحد المرشحين وقاموا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لقيام شخص من أنصار مرشح آخر بتوزيع السلع الغذائية الظاهرة بالمقطع على بعض المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه وأمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.