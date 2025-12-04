الإدارية العليا تتسلم 200 طعن على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 02:29 مساءً - تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون الانتخابية المقدمة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حيث ارتفع عدد الطعون حتى الآن إلى 200 طعن من مختلف محافظات المرحلة.

وجاء توزيع الطعون على المحافظات التي تضم المرحلة الثانية لانتخابات النواب وهي:

• القاهرة

• الدقهلية

• القليوبية

• الشرقية

• كفر الشيخ

• الغربية

• شمال سيناء

• المنوفية

• الإسماعيلية

• دمياط

موعد جلسة المحكمة

وأوضح مصدر قضائي أن الدائرة الأولى بالمحكمة ستبدأ فحص ملفات كل طعن على حدة، تمهيدًا لإصدار الأحكام في المواعيد الدستورية المقررة، حيث يوجب القانون الفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، والتي حددت لها جلسة 7 ديسمبر المقبل لنظر الطعون.

وتواصل المحكمة استقبال الطعون وفق الجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات حتى اليوم الخميس 4 ديسمبر، مع مدّ العمل يوميًا حتى التاسعة مساءً لضمان الانتهاء من جميع الطعون خلال المدة الدستورية.

ويحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وهي المهلة القانونية المعتمدة للطعن على النتائج أمام الإدارية العليا.