"الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يتابع منتصف اليوم للعملية الانتخابية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 04:32 مساءً - يواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر التي يُعاد فيها الاقتراع ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية وفرق ميدانية موزعة على المحافظات المعنية.

ومنذ الساعة 11 صباحًا وحتى وقت إصدار هذا البيان، وردت إلى غرفة المتابعة عدد من التطورات والملاحظات على مستوى الإقبال وسلوك العملية الانتخابية والمخالفات التي تم رصدها، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

---

- أولًا: تطور نسب الإقبال في اللجان

شهدت بعض المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإقبال خلال الساعات الأخيرة مقارنة بالفترة الصباحية، خاصة في القرى والمناطق ذات الطابع العائلي والقبلي، بينما ما يزال الإقبال في بعض المناطق الحضرية ضمن المعدلات المتوسطة. ولاحظت فرق المتابعة زيادة تدريجية في مشاركة الشباب مقارنة ببداية اليوم، إضافة إلى استمرار حضور ملحوظ للنساء وكبار السن أمام لجان الاقتراع.

---

- ثانيًا: الدوائر التي سجلت ملاحظات أو مخالفات

تلقت غرفة عمليات الائتلاف من الفرق الميدانية عدداً من البلاغات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، وتمثلت كالآتي:

1. الرشاوي ومحاولة لشراء أصوات ودعاية انتخابية، والتي جاءت بشكل متفاوت بين المحافظات، أو محاولات التأثير على الناخبين، وشملت الدوائر الآتية:

• مراكز أبو حمص بلجنة رقم (52)، بمدرسه الجرادات الإعدادية بقرية الجرادات، وإيتاي البارود بلجنة رقم (60)، بمدرسه محمود قطب الثانوية بنات ودمنهور – محافظة البحيرة

• مراكز الفتح بلجنة رقم (61)، بالمدرسة الابتدائية بعزبة الشيخ سويف – محافظة أسيوط

• مراكز أبو تشت بلجنة رقم (31) ب معهد كوم جابر الابتدائي الأزهري،

• حمادي بلجنة رقم (56)، بمدرسة أبو حزام الاعدادية، قوص بلجنة رقم (11)، بمعهد السديس الابتدائية وقنا – محافظة قنا

• عدد من اللجان في محافظتي سوهاج منها مركز المراغة بلجنة رقم (24)، بمدرسة الماسخ الابتدائية.

• ومركز امبابة بالجيزة كانت لجنة رقم (40)، بمدرسة العروبة الابتدائية.

2. استمرار الدعاية في محيط اللجان، توجيه ناخبين، نقل جماعي للناخبين عبر مركبات خاصة أو عامة، إضافة إلى تسجيل حالات شبهات بتقديم حوافز مالية أو عينية بعيدًا عن مقار التصويت.

وقد جرى التعامل مع بعض هذه الوقائع من قبل الجهات المختصة، وتم تحرير محاضر في عدد منها، بينما استمرت فرق المتابعة في توثيق الحالات التي لا تزال قيد الرصد.

---

- ثالثًا: سير العملية داخل اللجان

استمرت أعمال التصويت داخل أغلب اللجان بشكل طبيعي دون تعطيل أو اعتراضات مؤثرة. كما لاحظ المتابعون تعاونًا جيدًا من رؤساء اللجان فيما يخص إجراءات تسهيل المتابعة وتقديم المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، دون تسجيل تدخل من الجهات القائمة على التأمين في إرادة الناخبين داخل مقار الاقتراع.

---

متابعة مستمرة حتى نهاية التصويت

يؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مواصلة أعمال المتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية خلال الساعات القادمة وحتى إغلاق اللجان وبدء عمليات الفرز، مع الالتزام الكامل بمعايير التوثيق المهني والحياد.