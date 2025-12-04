حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 04:32 مساءً - أعلن إيهاب أبو جزر مدرب فلسطين، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة تونس المقرر إقامتها الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025.

مباراة فلسطين ضد تونس

وتصدر حامد حمدان لاعب بتروجت تشكيل منتخب فلسطين لمواجهة تونس والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: رامي حمادة

الدفاع: تيرمانيني، محمد صالح، البطاط، نبهان

خط الوسط: صوافطة، سابا، محاجنة

الهجوم: حمدان، النبريص، القنبر

فيما تمثل تشكيل منتخب تونس:

حراسة المرمي: أيمن دحمان

الدفاع: علي معلول، محمد بن علي، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي

الوسط: فرجاني ساسي، حسام تقا، محمد علي بن رمضان

الهجوم: عمر العيوني، فراس شواط، إسماعيل الغربي