أبو الغيط: "إيديكس 2025" يعكس قوة مصر واهتمام الأمة العربية بتطوير قواتها المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 05:32 مساءً - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025"، يعكس قوة مصر، وقوة العالم العربي، كما يعكس اهتمام الأمة العربية بهذا القدر من التطوير للشركات وللإنتاج الوطني والقدرة على تسليح قوات مسلحة قادرة وفاعلة دائمًا.

وقال الأمين العام - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال تفقده اليوم فعاليات معرض "إيديكس 2025" - أن ما شاهده داخل الأجنحة المختلفة يعبر عن تطور حقيقي في منظومات التصنيع العسكري العربي، وقدرة متنامية على تزويد القوات المسلحة العربية بوسائل دفاعية حديثة، موضحًا أن هذا التطور "يعكس إصرار الأمة العربية على امتلاك أدوات القوة، وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة لتبقى دائمًا قادرة وفاعلة".

وأضاف أن مستوى التنظيم والمحتوى التقني وأنظمة التسليح المعروضة داخل "إيديكس" يبعث على الفخر، ويمثل دفعة قوية نحو توطين التكنولوجيا الدفاعية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في المنتجات المعروضة "أمر يسرّ العين ويطمئن النفس بأن الصناعة العربية تسير في الاتجاه الصحيح".

ووجه الأمين العام شكره لكل الجهات التي ساهمت في تنظيم المعرض وإنجاحه، ولجميع المؤسسات والشركات العاملة في هذه الصناعات الحيوية، مؤكدًا أن استمرار هذا الزخم يعزز المكانة الإقليمية والدولية لمصر والدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية.