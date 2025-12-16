بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية لكشف مستجدات الاقتراع بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 07:25 مساءً - يبدأ بعد قليل، مؤتمر غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، لاطلاع الرأى العام على مستجدات اليوم الثانى من تصويت المصريين المقيمين بالخارج، بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى انتخابات مجلس النواب.

نص القرار أنه لكل مصرى مقيم بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى.

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أى من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات. من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع فى لجان الانتخاب بالخارج فى الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة وذلك اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس فى الداخل، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحًا (4 مستقلين و36 حزبيًا)، بينما ستجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح فى 55 دائرة.

وتضم الدوائر الـ55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:

- محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من أصل 19

‎- محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6

- محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10

‎- محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6‎

- محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7

‎- محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4

‎- محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من أصل 9‎

- محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة

‎- محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة

‎- محافظة الإسماعيلية إعادة فى 3 دوائر‎

- محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة‎

- محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة‎

محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة