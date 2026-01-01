غدا.. رئيس الوزراء يزور مصنع سيماف

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:29 مساءً - يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس، يرافقه عدد من الوزراء، مصنع سيماف، بعد تحديثه.

ونجح مصنع «سيماف» في إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بالكامل، بإجمالي 80 عربة، للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وسلم أيضاً 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، بالتوازي مع التقدم للمشاركة في مناقصات دولية في أوغندا وتونس، مدعوماً بحصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS)، التي تؤهله بقوة للتصدير للأسواق الخارجية.