قنوات المتحدة تبث حفل رأس السنة لتامر حسني وتامر عاشور وإليسا بالعاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:23 مساءً - تبث قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (CBC ،dmc ،ON، الحياة) فعاليات الاحتفالية الكبرى برأس السنة الميلادية 2026، التي تُقام عند منطقة البرج الأيقوني في قلب العاصمة الجديدة، مساء اليوم الأربعاء.





نجوم الغناء حفل رأس السنة

ويحيي الحفل نخبة من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يشارك في السهرة كل من نجم الجيل تامر حسني، وملكة الإحساس إليسا، والمطرب الكبير تامر عاشور، والذين سيقدمون باقة من أقوى وأجمل أغانيهم للجمهور.

ألعاب نارية وعد تنازلي للعام الجديد

كما ستشهد الفعاليات عرضًا احتفاليًا ضخمًا للألعاب النارية، يرافقه العد التنازلي الرسمي لاستقبال العام الجديد 2026 وسط أجواء احتفالية مميزة.