كوت ديفوار تحسم صدارة المجموعة السادسة بفوز مثير على الجابون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 11:23 مساءً - حسم منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، بعد فوزه على منتخب الجابون بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب مراكش، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في البطولة.

الجابون ضد كوت ديفوار

تقدم منتخب الجابون في البداية بهدفين عن طريق جيولور كانجا ودينس بوانجا في الدقيقتين 11 و21. وسجل جيان فيليب كراسو هدف منتخب كوت ديفوار الأول في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني، نجح منتخب الأفيال في تسجيل هدفين.

تشكيل كوت ديفوار

يبدأ منتخب كوت ديفوار اللقاء بتشكيل مكون من: ألبان لافون، عثمان ديوماندي، مايكل سيري، أرماند زووري، فرانك كيسي، ويلفريد زاها، جان فيليب كراسو، كريستوفر أوبيري، عمر دياكيتي، إيناهو أولاي وإيمانويل أجبادو.

الجابون ضد كوت ديفوار

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على الكاميرون الوصيف، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط، خلف موزمبيق صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط. وودع منتخب الجابون منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد خسارته على يد الكاميرون وموزمبيق على الترتيب، قبل لقاء كوت ديفوار في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.