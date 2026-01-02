هند الضاوي: إسرائيل "مترعنة" وعندها شهية للاستمرار في الحرب بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 يناير 2026 10:25 مساءً - قالت الاعلامية هند الضّاوي، إن فرنسا تشهد تراجعًا ملحوظًا في درجات نفوذها على الساحة الدولية، بعد أن كانت إحدى القوى العظمى والدول الكبرى المؤثرة في النظام العالمي، مشيرة إلى أن هذا التراجع تزامن مع اضطرابات داخلية في المشهد السياسي الفرنسي انعكست بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد.

اللجوء للتجنيد الاجباري

وأوضحت هند الضّاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن فرنسا قد تضطر إلى اللجوء للتجنيد الإجباري في حال تعرضها لأزمات كبرى، في ظل ما وصفته بحالة الضعف الشديد التي تمر بها الدولة الفرنسية، مؤكدة أن هذه المرحلة من التراجع بدأت منذ عام 2011، مع انطلاق ما يُعرف بثورات «الربيع العربي»، والتي اعتبرت أن دولًا أوروبية خططت خلالها لإسقاط دول في الشرق الأوسط تمهيدًا للسيطرة عليها.

افشال خطة ترامب

وأشارت هند الضّاوي، إلى أن هناك محاولات جارية لإفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا، مؤكدة أن ضعف دول أوروبا لا يعني بالضرورة قوة روسيا، واصفة القوة الروسية الحالية بأنها متخبطة في ظل تعقيدات المشهد الدولي.

وحذرت هند الضاوي، من أن العالم قد يبدأ عام 2026 بمشاهد غير جيدة، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ترامب لم تكن إيجابية، وأن إسرائيل ما زالت تتسم بحالة من التعنت ولديها شهية للاستمرار في الحرب.

وأكدت هند الضاوي، أن اختلال توازن فرنسا أو انشغالها بأزماتها الداخلية في هذه المرحلة الحساسة قد يُحدث فارقًا كبيرًا في التوازنات الدولية، موضحة أن الوضع العالمي بات شديد التشابك، وأنه من الضروري إدراك أن كل دولة تتحرك وفقًا لمصالحها الخاصة، وليس بدافع حماية مناطق نفوذها أو استقرارها.