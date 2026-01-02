من امام معبر رفح.. أنجلينا جولى تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 04:25 مساءً - وجهت الممثلة انجلينا جولى رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، والتى تمثلت اليوم فى زيارتها لمعبر رفح لمتابعة جهود الدعم الإنسانى وودخول المساعدات للفلسطينين بقطاع غزة.

كانت الممثلة العالمية أنجلينا جولي تفقد ت منذ قليل معبر رفح، في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة جهود الدعم الإنساني والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان فى استقبالها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء وبحضور، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتضمنت زيارة أنجلينا جولى تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، التي توفر الإمدادات الضرورية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، ومن المقرر أن تزور المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هناك، مما يعكس اهتمام جولي الشخصي بالقضايا الإنسانية في المنطقة.

تجسد هذه الزيارة حرص مصر على تعزيز دورها الإنساني والإغاثي في المنطقة، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانون منها.