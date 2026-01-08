كاف يعلن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دورى الأبطال والكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 02:16 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، المقرر لها الفترة من الجمعة 23 يناير حتى الأحد 25 يناير في مختلف أنحاء القارة، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.

وعد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 23 يناير

6:00 — الأهلي (مصر) × يانج أفريكانز (تنزانيا)

8:00 — ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) × الهلال (السودان)

السبت 24 يناير

3:00 — باور دايناموز (زامبيا) × ريفرز يونايتد (نيجيريا)

9:00 — نهضة بركان (المغرب) × بيراميدز (مصر)

6:00 — شبيبة القبائل (الجزائر) × الجيش الملكي (المغرب)

6:00 — الترجي الرياضي (تونس) × سيمبا (تنزانيا)

الأحد 25 يناير

3:00 — سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو) × مولودية الجزائر

6:00 — ستاد ماليان (مالي) × بيترو أتلتيكو (أنجولا)

موعد مباريات بطولة كأس الكونفدرالية

السبت 24 يناير

9:00 — اتحاد العاصمة (الجزائر) × جوليبـا (مالي)

الأحد 25 يناير

6:00 — أولمبيك آسفي (المغرب) × إف سي سان بيدرو (كوت ديفوار)

3:00 — نيروبي يونايتد (كينيا) × عزام إف سي (تنزانيا)

9:00 — الوداد الرياضي (المغرب) × مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية)

6:00 — سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا) × أوتوهو (الكونغو)

9:00 — شباب بلوزداد (الجزائر) × ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)

3:00 — زيسكو يونايتد (زامبيا) × كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا)

9:00 — الزمالك (مصر) × المصري البورسعيدي (مصر)