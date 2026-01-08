مصر و21 دولة فى بيان مشترك : زيارة وزير إسرائيلى لأراض صومالية انتهاك للسيادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 11:16 مساءً - أصدر وزراء خارجية مصر و21 دولة ومنظمة التعاون الإسلامى بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، وشدد البيان على أن هذه الزيارة انتهاك صارخ لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويض للقواعد الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

التأكيد على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية

وجدد البيان دعم الدول المشاركة الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، محذرًا من أن تشجيع الأجندات الانفصالية يشكل تهديدًا لتفاقم التوترات في منطقة هشة، وأكد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وثمّن البيان التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بـ التفاعل الدولي السلمي والدبلوماسية البناءة والامتثال للقانون الدولي، مؤكدًا على استمرار دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لصون سيادتها واستقرارها.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها الدولية، مطالبًا بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورًا.